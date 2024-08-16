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وزير الخارجية المصري: ندعم التمديد لـ"اليونيفيل" وتنفيذ القرار 1701

أخبار لبنان
2024-08-16 | 09:33
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وزير الخارجية المصري: ندعم التمديد لـ&quot;اليونيفيل&quot; وتنفيذ القرار 1701
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وزير الخارجية المصري: ندعم التمديد لـ"اليونيفيل" وتنفيذ القرار 1701

استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب وزير خارجية مصر د. بدر عبد العاطي الذي زار بيروت اليوم حاملًا رسالة دعم من القيادة المصرية، وعقدا إجتماعًا ثنائيًا بحثا خلاله في الجهود القائمة حاليًا، ومن بينها الجهود المصرية، للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة.

ثم عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء الوفد المصري والجانب اللبناني، تلاه مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين.
وقد ثمن الوزير بو حبيب الزيارة المهمة للوزير عبد العاطي في هذا الظرف الحساس والخطير الذي يمر به لبنان والمنطقة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الدائمين مع الأخوة في مصر.

وأكد حاجة لبنان الى دعم عربي والى وقوف أشقائه العرب الى جانبه من أجل كبح جماح عدوان إسرائيل ووضع حد لاعتداءاتها وإعادة الهدوء الى جنوب لبنان.

وشدد على ضرورة أن تستأنف اللجنة الوزارية العربية الخماسية المكلّفة التواصل مع سوريا أعمالها في أقرب فرصة لبحث كل الملفات العالقة، ومن بينها أزمة النازحين، ولمساعدة سوريا على استعادة عافيتها ووحدتها واستقرارها.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل للبنان وإدانتها لأي إعتداءات على أراضيه، وبذلها كل جهد ممكن في سبيل تجنيبه الحرب، لأن استقرار لبنان وأمنه هما مصلحة مصرية وعربية.

وأوضح أن القاهرة تسعى من خلال محادثات الدوحة الى التوصل لوقف لاطلاق النار في غزة، وهي تأمل في توفر النوايا الحسنة والإرادة السياسية من قبل الاطراف المعنية لإنجاح هذه المحادثات وتجنيب المنطقة آتون حرب شاملة.

كما جدد تأييد مصر الكامل لمطالب لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبتمديد ولاية قوات اليونيفيل لسنة أخرى.

وفي ما خص ملف النازحين السوريين، أشار الوزير عبد العاطي أن مصر ستستمر بدفع الدول الغربية لدعم العودة الآمنة للنازحين وإطلاق مشاريع التعافي المبكر في سوريا.

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