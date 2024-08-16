الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"القوات" لميقاتي: المطلوب من الحكومة أن ترفع لواء الدولة من خلال إبلاغ الجميع بأن لا علاقة لها بالأحداث في الجنوب
أخبار لبنان
2024-08-16 | 13:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"القوات" لميقاتي: المطلوب من الحكومة أن ترفع لواء الدولة من خلال إبلاغ الجميع بأن لا علاقة لها بالأحداث في الجنوب
أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانًا جاء فيه أن "الرئيس نجيب ميقاتي يعرف، قبل أي شخص آخر، كيف حاولت "القوات اللبنانية" وتحاول، وهي في موقع المعارضة أن تؤيد الحكومة في أي خطوة إيجابية حاولت القيام بها، كما يعرف رئيس الحكومة أن العلاقة الشخصية معه لا تشوبها أي شائبة، وأن لا وجود إطلاقًا لحساسيات شخصية، ولكن أن تكون الحكومة صامتة منذ عشرة أشهر إلى اليوم على رغم مخاطر الحرب الدائرة في الجنوب وفي ظل بعض التصاريح لبعض الوزراء التي تدل على تماه كامل مع حزب الله، فهو أمر غير مقبول بتاتًا كونه يقزم وجود الدولة ويشير إلى تماه كامل مع ما يقوم به الحزب في الجنوب."
وأشارت إلى أننا "نعرف جميعنا أن ما يحصل اليوم ليس وليد ساعته، إنما نتيجة تراكمات عمرها 34 سنة، ونعرف جميعنا أن المطلوب من الحكومة الحالية ليس تصحيح إعوجاجًا استمر كل هذا الوقت وحسب، ولكن هذا شيء، وأن تتخلى عن دورها ومسؤولياتها نهائيًا شيء آخر مختلف تمامًا. فجل ما هو مطلوب من الحكومة الحالية أن ترفع لواء الدولة في لبنان من خلال إبلاغ الجميع، في الداخل والخارج، بأن الدولة اللبنانية مستقلة عن الأطراف كلها، ولا علاقة لها بالأحداث العسكرية في الجنوب، وليست موافقة عليها، وتريد فعلًا، لا قولًا فقط، تطبيق القرار 1701، ولهذا الغرض على الوزراء المعنيين الجلوس مع الوسطاء الدوليين بهدف وضع خطة بالتدرج لوقف العمليات العسكرية وحماية الشعب اللبناني واستطرادًا تطبيق القرار 1701 بصورة فعلية."
واعتبرت أنه "في حال قامت الحكومة بخطوات من هذا القبيل ولم تتمكن من ترجمة خطتها لإحلال الاستقرار في جنوب لبنان، فلن يلومها أحد، لأنها تكون قد أظهرت وجود دول مستقلة لا تتأثر بقوى محلية وإقليمية وأن الأمر أكبر من طاقتها، فيما صورتها اليوم تتجلى في كونها في حالة تكاملية مع "حزب الله"، فيما المطلوب منها أن تكون مستقلة تمامًا عن الحزب وغيره وأن تكون منسجمة مع دورها المنصوص عنه في الدستور، فهي حكومة للبنان واللبنانيين وليست حكومة حزب الله."
أخبار لبنان
لميقاتي:
المطلوب
الحكومة
الدولة
إبلاغ
الجميع
علاقة
بالأحداث
الجنوب
التالي
إنخفاض في اسعار المحروقات
اقفال باتيسيري في برج حمّود بسبب انتهاء صلاحيّة بعض المنتجات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-14
"التيار": قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة
أخبار لبنان
2024-08-14
"التيار": قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة
0
أخبار لبنان
2024-08-12
"القوات" نفت أي علاقة بالحملة ضد وليد جنبلاط: نناقش أي شيء مع "الإشتراكي" وجهًا لوجه
أخبار لبنان
2024-08-12
"القوات" نفت أي علاقة بالحملة ضد وليد جنبلاط: نناقش أي شيء مع "الإشتراكي" وجهًا لوجه
0
آخر الأخبار
2024-08-04
ميشال معوّض للـLBCI: المطلوب المزيد من الجهد والعزم في ملف 4 آب وبالـ"مفرَّق" سنبقى في تشتت وحان الوقت لتضافر القوى لاسقاط السطلة المهيمنة على الدولة وأتحدث عن حزب الله
آخر الأخبار
2024-08-04
ميشال معوّض للـLBCI: المطلوب المزيد من الجهد والعزم في ملف 4 آب وبالـ"مفرَّق" سنبقى في تشتت وحان الوقت لتضافر القوى لاسقاط السطلة المهيمنة على الدولة وأتحدث عن حزب الله
0
صحف اليوم
2024-07-02
حاصباني لـ"الأنباء" الكويتية: المطلوب وبأسرع وقت انعقاد جلسة نيابية عامة لمناقشة الحرب في الجنوب
صحف اليوم
2024-07-02
حاصباني لـ"الأنباء" الكويتية: المطلوب وبأسرع وقت انعقاد جلسة نيابية عامة لمناقشة الحرب في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:38
مركز عمليات طوارىء الصحة: القصف على الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح إستدعت نقله إلى المستشفى
أمن وقضاء
14:38
مركز عمليات طوارىء الصحة: القصف على الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح إستدعت نقله إلى المستشفى
0
أخبار لبنان
14:33
"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت
أخبار لبنان
14:33
"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت
0
رياضة
13:49
زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة
رياضة
13:49
زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
15:00
بعد غياب... يوري مرقدي يطلق جديده: "شوغر دادي" (فيديو)
فنّ
15:00
بعد غياب... يوري مرقدي يطلق جديده: "شوغر دادي" (فيديو)
0
آخر الأخبار
17:23
الخارجية القطرية: الوسطاء عازمون على مواصلة مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن وإدخال المساعدات
آخر الأخبار
17:23
الخارجية القطرية: الوسطاء عازمون على مواصلة مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن وإدخال المساعدات
0
أخبار دولية
11:54
حماس ترفض "شروطا جديدة" في الاتفاق المقترح في الدوحة
أخبار دولية
11:54
حماس ترفض "شروطا جديدة" في الاتفاق المقترح في الدوحة
0
أخبار لبنان
14:33
"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت
أخبار لبنان
14:33
"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:50
٣٤ ركلة ترجيحية في مباراة واحدة ضمن تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم
رياضة
13:50
٣٤ ركلة ترجيحية في مباراة واحدة ضمن تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم
0
رياضة
13:49
زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة
رياضة
13:49
زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب
0
أمن وقضاء
13:42
كاد أن يبيع عقارًا نصبًا واحتيالًا بمليون و٦٠٠ ألف دولار
أمن وقضاء
13:42
كاد أن يبيع عقارًا نصبًا واحتيالًا بمليون و٦٠٠ ألف دولار
0
أمن وقضاء
13:38
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم
أمن وقضاء
13:38
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
دعم التطويع في الجيش بمليار دولار ينتظر عودة الإستقرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
دعم التطويع في الجيش بمليار دولار ينتظر عودة الإستقرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اسرائيل تتفوق استخباريا بالبنى التحتية الفضائية والارضية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اسرائيل تتفوق استخباريا بالبنى التحتية الفضائية والارضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مع انتهاء المفاوضات في الدوحة... احتدام الصراع في جبهتين داخليتين لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مع انتهاء المفاوضات في الدوحة... احتدام الصراع في جبهتين داخليتين لاسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ميدالية من الـCIA لصاحب الدور الأبرز بالمفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ميدالية من الـCIA لصاحب الدور الأبرز بالمفاوضات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:19
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
خبر عاجل
06:19
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
2
موضة وجمال
06:44
فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)
موضة وجمال
06:44
فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)
3
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
4
اقتصاد
02:08
إنخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إنخفاض في اسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
04:22
حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"
أخبار لبنان
04:22
حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"
6
أخبار دولية
16:52
هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:52
هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية
7
منوعات
13:05
نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)
منوعات
13:05
نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)
8
صحف اليوم
00:29
قيادي سابق في حزب الله لـ "الأنباء الكويتية": أتوقع ردّاً معنوياً
صحف اليوم
00:29
قيادي سابق في حزب الله لـ "الأنباء الكويتية": أتوقع ردّاً معنوياً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More