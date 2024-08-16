الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت

أخبار لبنان
2024-08-16 | 14:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;التيار&quot; ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت

ردت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تناول فيه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

وقالت اللجنة في بيان: "رداً على سمير جعجع المصرّ على إطلاق سهام حقده نحو الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر: لا جحيمَ صنعته إلا أنتَ بالتنطح لضرب موقع رئاسة الجمهورية وطعنها في الظهر، وبالسكوت عن النزوح السوري منذ ثلاثة عشر عاماً، والتطبيل للمنظمات الإرهابية، وبلبوس الخطاب المنعزل والمتطرّف والرهان على الخارج، وبالحنين للمغامرات الخطِرة الموهومة ولأحلام العودة الى زمن الميليشيات المسلحة لتسيطر مجدداً".

واضافت: "هذا إن لم نذكر مسيرتك الحافلة بضرب أي مسعى للتفاهم والممارسات الجهنمية التي أدخلت لبنان والمسيحيين إلى نفق، ناضلنا طويلاً كي نخرج من مفاعيله، فاصمُت وعُد إلى ما تبقى من رُشدٍ لا رأفة بك شخصياً، بل بمن تمثل وبالبيئة المسيحية ولبنان".

     

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جعجع:

صنعته

LBCI التالي
عصابة نفّذت العديد من عمليات السلب بقوة السلاح من خلال انتحال افرادها صفة أمنية
طقس صيفي رطب مع تشكل ضباب على الجبال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-14

"التيار": قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-14

كنعان يعلن مبادرة للمّ شمل "التيار": الشرذمة طريق النهاية والانهيار

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-08

مصادر في التيار لـ"الأخبار": كان واضحًا أن أبي رميا ربط بقاءه ببقاء عون وهو حصل على ما لم يحصل عليه غيره

LBCI
خبر كاذب
2024-08-06

الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:38

مركز عمليات طوارىء الصحة: القصف على الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح إستدعت نقله إلى المستشفى

LBCI
أخبار لبنان
13:53

"القوات" لميقاتي: المطلوب من الحكومة أن ترفع لواء الدولة من خلال إبلاغ الجميع بأن لا علاقة لها بالأحداث في الجنوب

LBCI
رياضة
13:49

زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:31

قضية غريبة... بلجيكية تدّعي الاعتداء عليها في باكستان: ما اكتشفته الشرطة كان صادماً! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-08-15

قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-08-13

مذيع طقس يتعرض لنوبة ذعر أثناء البث المباشر: "سأحتاج إلى التوقف" (فيديو)

LBCI
رياضة
13:50

٣٤ ركلة ترجيحية في مباراة واحدة ضمن تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:50

٣٤ ركلة ترجيحية في مباراة واحدة ضمن تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم

LBCI
رياضة
13:49

زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب

LBCI
أمن وقضاء
13:42

كاد أن يبيع عقارًا نصبًا واحتيالًا بمليون و٦٠٠ ألف دولار

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

دعم التطويع في الجيش بمليار دولار ينتظر عودة الإستقرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اسرائيل تتفوق استخباريا بالبنى التحتية الفضائية والارضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مع انتهاء المفاوضات في الدوحة... احتدام الصراع في جبهتين داخليتين لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ميدالية من الـCIA لصاحب الدور الأبرز بالمفاوضات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:19

هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
06:44

فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:08

إنخفاض في اسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
04:22

حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"

LBCI
منوعات
13:05

نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:29

قيادي سابق في حزب الله لـ "الأنباء الكويتية": أتوقع ردّاً معنوياً

LBCI
أمن وقضاء
05:59

استولى على الملايين بعد ايهامهم بمشاريع مزعومة مع الـ UNDP

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More