أدرعي: غارة إسرائيلية على النبطية في لبنان استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "إكس"، أن الجيش "أغار على مباني عسكرية ومستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان".



وأفاد أفيخاي ايضا بأن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت مساء أمس على مباني عسكرية لحزب الله في حانين ومارون الراس في جنوب لبنان، كما هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".