أبو فاعور: لن تكون هدنة الا وفق شروط دولة الإرهاب الإسرائيلي

علّق عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل ابو فاعور، على مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال في بيان: "مفاوضات الهدنة في غزة بناءة وتم سد الكثير من الفجوات، لطالما كانت المفاوضات بناءة وتم سد الفجوات على مدى الأشهر الماضية واستمرت المجازر بحق الشعب الفلسطيني. يبدو ان التفاوض بالمفهوم الأميركي في جلّه لا يعدو كونه جزءا من الدعاية الانتخابية للحزب الديمقراطي ولن تكون هدنة الا وفق شروط دولة الارهاب الاسرائيلي".