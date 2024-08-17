طوني فرنجية: لبنان يحتاج الى تسويات وإعتدال في مواجهة خطاب التطرف

أكد عضو التكتل الوطني المستقل النائب طوني فرنجية أن لبنان يحتاج الى تسويات والى إعتدال في مواجهة خطاب التطرف.



واشاد فرنجية، خلال مسير مشي في أعالي عكار من تنظيم شباب المردة رافقه فيه النائب السابق هادي حبيش والتقى في خلاله النائب وليد البعريني، بالعلاقة مع تكتل الإعتدال الوطني "الذي ننسق معه في مختلف القضايا الوطنية".