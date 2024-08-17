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جنبلاط بعد لقائه حمية: دقة المرحلة تقتضي الترفع عن السجالات السياسية العقيمة
أخبار لبنان
2024-08-17 | 09:46
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جنبلاط بعد لقائه حمية: دقة المرحلة تقتضي الترفع عن السجالات السياسية العقيمة
بحث الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بالاوضاع والمستجدات العامة.
وتوجه حمية خلال اللقاء بالشكر لجنبلاط على مواقفهما السياسية التي تجلّت اخيرا، خصوصا في ظل المرحلة الحرجة التي يعيشها لبنان وتمر بها المنطقة عموما"، معتبرا ان "ليس هذا بغريب على هذه الدار التاريخية العامرة، بأصالتها العربية والعروبية وبمواقفها الوطنية والجامعة، لخدمة لبنان ومصلحة ابنائه".
بدوره، نوه جنبلاط بالوزير حمية، وبايلائه قضايا وحاجات المناطق ومنها الجبل عموما، والذي يعكس ايضا مدى اهتمام الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي على وجه التحديد، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر على المنطقة ويواجه فيها لبنان تحديات على مصيره ومستقبل وجوده، وبالإمكانيات المتاحة لديه. ويفترض الامر تضافر الجهود وتعزيز التضامن الداخلي والمناعة الوطنية، التي تقتضيها المرحلة، لتجاوز المحنة الحاصلة خاصة على ابناء غزة وجنوب لبنان".
واعتبر جنبلاط ان "دقة المرحلة تقتضي الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والترفع عن السجالات السياسية العقيمة، التي تزيد من حدّة الانقسامات وتعميق الخلافات ولا تخفف من بؤس اللبنانيين، فيما الاجدى تقديم الايجابيات والحلول الممكنة، بموازاة المفاوضات الجارية، التي يجب ان تنطوي على تصميم أكبر لدرء الخطر على المنطقة ووقفا فوريا لاطلاق النار" .
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