لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI

ملف الكهرباء عود على بدء، ولبنان مهدد بالعتمة الشاملة ما لم تُحل أزمة مخخصات الفيول العراقي.وفي السياق، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حديث للـLBCI، أن مجلس ادارة كهارباء لبنان لم يستطع الالتئام لاسباب عدة، لافتا الى أن الوزارة تعمل على ايجاد حلول بديلة، وستسعى الى تأمين كمية من الديزل من منشآت النفط للتتمكن كهرباء لبنان الاستفادة منها لرفع التغذية.