البستاني يثني على عمل حمية ويتمنى الانتهاء من صيانة طرقات الشوف قبل الشتاء

وافى النائب فريد البستاني وزير الأشغال العامة والمواصلات علي حمية، خلال جولته، في الشوف، في بلدة دير دوريت.



واستقبله رئيس البلدية انطوان سعادة والطبيب داني يوسف، الذي استضاف الوزير والوفد المرافق، في منزله، لفترة استراحة وجيزة، قبل إكمال جولته.





وتفقّد حمية الطرقات، التي تعمل الوزارة على صيانتها لتكون حاضرة، قبل موسم الشتاء.



ورافق البستاني حمية إلى بيت الدين، عاصمة القضاء ومركز الإدارات الرسمية، حيث تمنى البستاني أن تشمل أعمال الصيانة طرقات البلدة لما لهذه البلدة من اهمية ومعالم أثرية وسياسية مهمة. وتفقّد حمية الطرقات، التي تعمل الوزارة على صيانتها لتكون حاضرة، قبل موسم الشتاء.ورافق البستاني حمية إلى بيت الدين، عاصمة القضاء ومركز الإدارات الرسمية، حيث تمنى البستاني أن تشمل أعمال الصيانة طرقات البلدة لما لهذه البلدة من اهمية ومعالم أثرية وسياسية مهمة.





وطرح البستاني موضوع جسر سرجبال الجاهلية، الذي بحاحة إلى إعادة تقييم وصيانة عاجلة جراء العاصفة، التي ضربت المنطقة خلال الشتاء المنصرم.



ووعد حمية بإرسال فريق تقني لمعاينة الجسر. وطرح البستاني موضوع جسر سرجبال الجاهلية، الذي بحاحة إلى إعادة تقييم وصيانة عاجلة جراء العاصفة، التي ضربت المنطقة خلال الشتاء المنصرم.ووعد حمية بإرسال فريق تقني لمعاينة الجسر.