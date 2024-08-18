مدير معمل الزهراني: التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية

كشف مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين أن "الضخ بدأ الثالثة فجرا، بتسليم ٥ مليون ليتر، من المنشآت إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربطهما وبعد إتمام كافة الملفات اداريا وفنيا وقانونيا".



وتوقّع الزين في بيان " بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان اليوم، صدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل، الذي لن يطال بالتغذية مبدئيا الا المرافق الحيوية"، موضحا أن "القرار اتخذ بعد مجموعة اتصالات امتدت حتى الفجر".