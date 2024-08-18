الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مدير معمل الزهراني: التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية
أخبار لبنان
2024-08-18 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مدير معمل الزهراني: التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية
كشف مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين أن "الضخ بدأ الثالثة فجرا، بتسليم ٥ مليون ليتر، من المنشآت إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربطهما وبعد إتمام كافة الملفات اداريا وفنيا وقانونيا".
وتوقّع الزين في بيان " بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان اليوم، صدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل، الذي لن يطال بالتغذية مبدئيا الا المرافق الحيوية"، موضحا أن "القرار اتخذ بعد مجموعة اتصالات امتدت حتى الفجر".
أخبار لبنان
معمل الزهراني
كهرباء لبنان
التالي
عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
0
أخبار لبنان
2024-07-27
كهرباء لبنان أوقفت احترازيا مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني لإطالة فترة عمل أخرى
أخبار لبنان
2024-07-27
كهرباء لبنان أوقفت احترازيا مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني لإطالة فترة عمل أخرى
0
أخبار لبنان
2024-06-12
كهرباء لبنان: وضع مجموعة غازية إضافية بحوالي 200 ميغاواط في معمل الزهراني في الخدمة
أخبار لبنان
2024-06-12
كهرباء لبنان: وضع مجموعة غازية إضافية بحوالي 200 ميغاواط في معمل الزهراني في الخدمة
0
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
حزب الله: رواية "وول ستريت جورنال" حول استشهاد شكر مليئة بالأكاذيب
أخبار لبنان
08:15
حزب الله: رواية "وول ستريت جورنال" حول استشهاد شكر مليئة بالأكاذيب
0
أمن وقضاء
07:58
حميه: المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة
أمن وقضاء
07:58
حميه: المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة
0
أمن وقضاء
07:54
قوى الامن تعمم صورة مفقودة في فنيدق - عكار
أمن وقضاء
07:54
قوى الامن تعمم صورة مفقودة في فنيدق - عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:18
السفير السعودي ناقش أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية ونال امتيازا من مرتبة الشرف
أخبار لبنان
14:18
السفير السعودي ناقش أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية ونال امتيازا من مرتبة الشرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
0
فنّ
15:15
هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
فنّ
15:15
هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
0
فنّ
2024-08-13
أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)
فنّ
2024-08-13
أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
0
أمن وقضاء
06:48
تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان
أمن وقضاء
06:48
تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:29
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
أخبار لبنان
04:29
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
0
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حمية من الشوف: أموال الوزارة لكل اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حمية من الشوف: أموال الوزارة لكل اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:54
تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول
آخر الأخبار
16:54
تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول
2
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
4
فنّ
05:14
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
فنّ
05:14
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
5
أخبار لبنان
03:43
تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)
أخبار لبنان
03:43
تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)
6
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
7
منوعات
13:35
"المرأة الأكثر نشاطًا جنسيًا بأستراليا"... شابة تشعل الانترنت بعدد الرجال الذين أقامت معهم علاقة بليلة واحدة!
منوعات
13:35
"المرأة الأكثر نشاطًا جنسيًا بأستراليا"... شابة تشعل الانترنت بعدد الرجال الذين أقامت معهم علاقة بليلة واحدة!
8
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More