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عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها

أخبار لبنان
2024-08-18 | 05:18
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عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها
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عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، أنّ لبنان لن ينجو من محنته بقدرة قادته، بل بمشيئة الله، "الذي يعمل من خلالهم إن أتاحوا له ذلك".

ودعا القادة، خلال ترؤسه قداسًا، في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في بيروت، إلى أن يتوكلوا على الله ويعتنقوا المحبة والتواضع والصدق والأمانة واحترام الآخر، "إن كانوا محبين حقًا لبلدهم وأوفياء لشعبهم".

وقال: "عليهم أن يتحلقوا حول فكرة الدولة ويعملوا على بنائها، واضعين نصب أعينهم خير لبنان وخلاصه، والرب القادر على كل شيء يوفقهم ويمنحهم سؤل قلبهم."

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