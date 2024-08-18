الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها
أخبار لبنان
2024-08-18 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها
اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، أنّ لبنان لن ينجو من محنته بقدرة قادته، بل بمشيئة الله، "الذي يعمل من خلالهم إن أتاحوا له ذلك".
ودعا القادة، خلال ترؤسه قداسًا، في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في بيروت، إلى أن يتوكلوا على الله ويعتنقوا المحبة والتواضع والصدق والأمانة واحترام الآخر، "إن كانوا محبين حقًا لبلدهم وأوفياء لشعبهم".
وقال: "عليهم أن يتحلقوا حول فكرة الدولة ويعملوا على بنائها، واضعين نصب أعينهم خير لبنان وخلاصه، والرب القادر على كل شيء يوفقهم ويمنحهم سؤل قلبهم."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
القادة
محبين
لبلدهم
عليهم
التواضع
والتحلّق
الدولة
والعمل
بنائها
التالي
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
مدير معمل الزهراني: التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-01
النائب ميشال الدويهي لـ "جدل":هناك كباش سياسي هائل بين أشخاص تريد استعادة دور الدولة والمؤسسات وأشخاص فوق المؤسسات وبالتالي اليوم فكرة الدفاع عن الحق والحريات مهددة
آخر الأخبار
2024-08-01
النائب ميشال الدويهي لـ "جدل":هناك كباش سياسي هائل بين أشخاص تريد استعادة دور الدولة والمؤسسات وأشخاص فوق المؤسسات وبالتالي اليوم فكرة الدفاع عن الحق والحريات مهددة
0
أخبار لبنان
2024-08-16
"القوات" لميقاتي: المطلوب من الحكومة أن ترفع لواء الدولة من خلال إبلاغ الجميع بأن لا علاقة لها بالأحداث في الجنوب
أخبار لبنان
2024-08-16
"القوات" لميقاتي: المطلوب من الحكومة أن ترفع لواء الدولة من خلال إبلاغ الجميع بأن لا علاقة لها بالأحداث في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-16
دعم التطويع في الجيش بمليار دولار ينتظر عودة الإستقرار
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-16
دعم التطويع في الجيش بمليار دولار ينتظر عودة الإستقرار
0
أخبار لبنان
2024-08-16
بري استقبل وزير خارجية مصر: نجاح مفاوضات الدوحة المدخل لعودة الإستقرار والحلول في المنطقة
أخبار لبنان
2024-08-16
بري استقبل وزير خارجية مصر: نجاح مفاوضات الدوحة المدخل لعودة الإستقرار والحلول في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
حزب الله: رواية "وول ستريت جورنال" حول استشهاد شكر مليئة بالأكاذيب
أخبار لبنان
08:15
حزب الله: رواية "وول ستريت جورنال" حول استشهاد شكر مليئة بالأكاذيب
0
أمن وقضاء
07:58
حميه: المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة
أمن وقضاء
07:58
حميه: المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة
0
أمن وقضاء
07:54
قوى الامن تعمم صورة مفقودة في فنيدق - عكار
أمن وقضاء
07:54
قوى الامن تعمم صورة مفقودة في فنيدق - عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:18
السفير السعودي ناقش أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية ونال امتيازا من مرتبة الشرف
أخبار لبنان
14:18
السفير السعودي ناقش أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية ونال امتيازا من مرتبة الشرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
0
فنّ
15:15
هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
فنّ
15:15
هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
0
فنّ
2024-08-13
أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)
فنّ
2024-08-13
أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
0
أمن وقضاء
06:48
تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان
أمن وقضاء
06:48
تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:29
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
أخبار لبنان
04:29
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
0
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حمية من الشوف: أموال الوزارة لكل اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حمية من الشوف: أموال الوزارة لكل اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:54
تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول
آخر الأخبار
16:54
تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول
2
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
4
فنّ
05:14
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
فنّ
05:14
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
5
أخبار لبنان
03:43
تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)
أخبار لبنان
03:43
تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)
6
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
7
منوعات
13:35
"المرأة الأكثر نشاطًا جنسيًا بأستراليا"... شابة تشعل الانترنت بعدد الرجال الذين أقامت معهم علاقة بليلة واحدة!
منوعات
13:35
"المرأة الأكثر نشاطًا جنسيًا بأستراليا"... شابة تشعل الانترنت بعدد الرجال الذين أقامت معهم علاقة بليلة واحدة!
8
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More