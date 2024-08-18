فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني

أكّد وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI أنّه، قبيل منتصف الليل، سيعاد تشغيل معمل الزهراني، بقدرة متدنية قد تصل إلى ١٥٠ ميغاوات وذلك بعد أن تم نزويده بنحو ٢٠٠٠ طن من المازوت من منشآت الزهراني كمرحلة أولى على أن يتم تزويده بـ٢٠٠٠ طن أخرى في الأيام القليلة المقبلة.



ولفت فياض إلى أنّ هذا التدبير يسمح بثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء وفي مقدمها المطار لمدة أسبوع على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارًا يتعلق بتأمين كميات إضافية من الغاز أويل.