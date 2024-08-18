كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت

علمت الـLBCI أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على تزويد معمل الزهراني بـ ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني وعلى استقدام سفينة محمّلة بـ ٣٠ ألف طن من المازوت من خلال مناقصة spot cargo، على أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تسديد ثمن هذا المازوت من الاموال التي وفرتها من خلال الجباية.