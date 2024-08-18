حزب الله: رواية "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول استشهاد شكر مليئة بالأكاذيب

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله "نفيًا قاطعًا الرواية المختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي فؤاد شكر"، مؤكدة أنها "رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق". ‏



وأكدت العلاقات الإعلامية أنّ "أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق"، موضحة أن "الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني".



وختمت العلاقات الإعلامية في حزب الله :" هذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏من دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏