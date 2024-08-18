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الجزائر عبّرت عن رغبتها في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال هبة
أخبار لبنان
2024-08-18 | 08:19
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الجزائر عبّرت عن رغبتها في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال هبة
علمت الـLBCI أن اتصالا جرى بين جهاتٍ رسمية جزائرية ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، عبّر خلاله المسؤولون الجزائريون عن رغبة بلادهم العميقة في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال تزويده بهبة من الغاز اويل، وذلك بتوجيه من الرئيس الجزائري، تُحدد كميتها وفقًا للمحادثات التي سيستكملها الطرفان.
كما ان رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي سيجري اتصالاً برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لهذه الغاية.
وثمّنت مصادر وزارة الطاقة مبادرة الجزائر التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، دولة وشعبًا ومؤسسات، لنجدته ومساعدته، تماماً كما العراق الشقيق، المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة.
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