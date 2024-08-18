طوارئ الصحة: جريحان في غارة على عيتا الشعب

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.