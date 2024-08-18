مقررات إجتماع جلسة مجلس إدارة كهرباء لبنان الإستثنائي

تقرر، بعد إجتماع جلسة مجلس إدارة كهرباء لبنان الإستثنائي الذي حصل يوم الأحد، إستعارة ٥٠٠٠ كيلو ليتر ديزل من منشآت الزهراني على سبيل الإعارة.



أيضا تمّ الموافقة على تغطية ثمن شراء باخرة ٣٠ الف MT SPOT CARGO من الغاز أويل بناءً على موافقة مجلس الوزراء التي إنعقد لأربعاء الفائت.



وفي السياق، أكد المجتمعون أن هذه المشكلة ليست وليدة الساعة وهي مشكلة مزمنة.



أما عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان كريم سابا، الذي دحض كل الإفتراءات التي تناولته بالشخصي عن تعطيل جلسة مجلس الإدارة، فقد حضر اليوم بعد أن توافرت كافة العناصر القانونية لتصبح كل القرارات المتخذة بهذه الجلسة قيد التنفيذ عى الفور لحل مشكلة الكهرباء الحالية.