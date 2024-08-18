الجزائر: سيتمّ تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة

تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر نذير العرباوي تم في خلاله بحث العلاقات بين البلدين.



وخلال الاتصال، عبّر رئيس وزراء الجزائر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه.



وابلغ ميقاتي، انه، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة الحالية في قطاع الكهرباء.



وشكر الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة.



كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة.