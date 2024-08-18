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وزير الطاقة ‎تلقى اتصالاً من نظيره الجزائري

أخبار لبنان
2024-08-18 | 10:46
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وزير الطاقة ‎تلقى اتصالاً من نظيره الجزائري
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وزير الطاقة ‎تلقى اتصالاً من نظيره الجزائري

‎تلقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اتصالاً من نظيره الجزائري محمد عرقاب عبّر خلاله عن رغبة بلاده، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بمساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال تزويده بهبة من الغاز أويل، تُحدد كميتها وفقًا للمحادثات التي سيستكملها الطرفان.  

وقد ثمّن الوزير فياض مبادرة الجزائر التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، ولم تألوَ جهدًا، دولةً وشعبًا ومؤسسات، للمساهمة في نجدته ومساعدته في أزماته، تماماً كما العراق الشقيق، المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة.

أخبار لبنان

وليد فياض

محمد عرقاب

الجزائر

لبنان

الغاز أويل

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