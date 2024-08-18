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بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان
أخبار لبنان
2024-08-18 | 16:55
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بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان
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بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان
بعد إنتخابها ملكة على عرش جمال لبنان، إستُقبلت ندى كوسا في مسقط رأسها، بلدة رحبة العكارية، في أول زيارة لها إلى بلدتها بعد إنتخابها.
ولدى وصولها إلى مدخل البلدة، إنطلقت ندى في سيارة مكشوفة بمسيرة سيّارة جابت شوارع البلدة، حيث كان في إنتظارها أهالي رحبه الذين إستقبلوها بنثر الورد والأرز.
وإنتقلت الملكة إلى صالون كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس حيث تقبلت التهاني.
وبعدها، أقيم على شرفها إستقبال رسمي في الملعب البلدي في رحبة حيث يقام مهرجان رحبة، تخلله برنامج فني من تنظيم تلاميذ المدرسة الوطنية الارثوذكسية، ثم أحيى الفنان جورج نعمة الليلة الأخيرة من المهرجان.
أخبار لبنان
رحبة
ملكة جمال لبنان
ندى كوسا
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