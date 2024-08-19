بيان لوزارة الزراعة حول مكافحة التهريب

ضمن إطار حملة مكافحة التهريب والغش في الحليب ومنتجاته من الأجبان والألبان التي أطلقتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني تعلن الوزارة أنه إبتداءً من صباح يوم الاثنين الواقع في 19/8/2024 ستقوم الفرق الفنية التابعة للوزارة في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بإجراء عملية مسح وإحصاء شامل لكافة مزارع الأبقار ومعامل الأجبان والألبان المنتشرة على امتداد منطقة البقاع الشمالي وباقي المناطق والمحافظات إبتداءً من بلدة القاع والمشاريع وحوش السيد علي والقصر وصولًا إلى مدينة الهرمل، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية المزارعين والمربين اللبنانيين وتأمين سلامة الغذاء والصحة العامة للمواطنين اللبنانيين وبمتابعة مباشرة من الجيش اللبناني.



كما أكدت وزارة الزراعة العمل على مكافحة كل اشكال التهريب من الخضار والفواكه، حمايةً للإنتاج المحلي وحماية للقطاع الزراعي بكل مندرجاته والإلتزام بالروزنامة الزراعية.



وطلبت من جميع المزارعين والمربين وأصحاب الحيازات والمعامل المنتشرة في المنطقة التعاون مع فرقها والتجاوب، وذلك لما فيه من خير للمصلحة العامة.