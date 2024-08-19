خوري للـLBCI: التيار مؤسسة تملك نظامًا رئاسيًّا فالقرار يعود إلى رئيسها والمنفصلون كانوا شوائبَ

اعتبر نائب رئيس التيار الوطنيّ الحر غسان خوري أنّ وفق الانتظام الداخليّ في التيار، كان المنفصلون شوائبَ.



وأوضح في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ التيار مؤسسة تملك نظامًا داخليًّا ونظامًا رئاسيًّا فالقرار يعود إلى رئيس التيار وفي داخل هذه المؤسسة هناك مجموعات عديدة "والديمقراطية ضمن التيار فضفاضة".



كما أوضح أنّ التيار مؤسسة تملك انتظامًا داخليًّا وقرارات سياسية محددة "وللاستكمال بالعمل في داخلها علينا المضي بهذا النظام واحترام هذه القرارات".



ولفت إلى أنّه، منذ وقت اتخاذ قرار فصل النائب الياس بوصعب من التيار، قاطع النائب ابراهيم كنعان وغيره التيار وتمنعوا عن حضور الجلسات.



وأشار إلى أنّه في العام 2015 مثّل النائب جبران باسيل الأكثرية للمنتسبين داخل التيار.

وقال: "عدم الالتزام بالقرار السياسيّ للتيار في شأن الانتخابات الرئاسية لا يمرّ وهو بمثابة إضعاف للحزب."



أمّا في شأن الحرب في الجنوب اللبنانيّ، فقال: "في السياسة موقف التيار واضح إذ إنّنا نرفض ترابط الجبهات في الحرب، لكن في حال نشوب الحرب وتوسّعها فالأكيد إنّنا سندافع عن وطننا."



وأضاف: "كعضو في التيار الوطنيّ الحر مستعد أن أقوم بأيّ كان لانتخاب رئيس للجمهورية."

وشدد على أنّ التيار مع وجود سلاح "حزب الله" لحماية الدولة اللبنانية وليس مساندة للاقليم.