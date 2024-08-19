لقاء سيدة الجبل طالب الحكومة بإظهار حقيقة صور "فيلم الأنفاق": الموضوع يتعلق بأمن اللبنانيين

جدّد "لقاء سيدة الجبل" تأكيده للمشكّكين بعد فيلم الأنفاق الذي نشره "حزب الله" وجود احتلال إيراني للبنان، لافتا الى أنه تبيّن أن الأمر لم يقتصر على ما هو ظاهر فوق الأرض فحسب، بل دخل في أعماقها.



وطالب "اللقاء" بعد اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية، حكومة لبنان بإظهار حقيقة هذه الصور، ومجلس النواب بمناقشة الحرب التي شنّها حزب الله في الجنوب، بعد صمت خائن دام أكثر من عشرة أشهر، لأن الموضوع يتعلّق بأمن اللبنانيين وبسيادة الدولة اللبنانية.



وقال اللقاء: "نعم لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني، والسلطة اللبنانية متواطئة، ومن لا يعترف بهذا الواقع هو شيطان أخرس".