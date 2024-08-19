جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنّ رحلاتها للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.