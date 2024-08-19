الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي عرض مع وزير الطاقة تطورات أزمة الكهرباء والتقى بو حبيب وشخصيات
أخبار لبنان
2024-08-19 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
ميقاتي عرض مع وزير الطاقة تطورات أزمة الكهرباء والتقى بو حبيب وشخصيات
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب صباح اليوم في السرايا وعرض معه آخر التطورات والاتصالات الديبلوماسية الجارية.
كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي قال: "عقدت اجتماعًا مع الرئيس ميقاتي ووضعته في اخر التطورات بالنسبة لازمة الكهرباء التي حصلت، وقد ساهم في معالجة الموضوع خلال اليومين الماضيين، واستطعنا تأمين الديزل من منشآت النفط، حيث كان هناك بعض العرقلة على مستوى الادارة بسبب عدم وجود صلاحية لاتخاذ القرار. آليات اتخاذ القرارات فيها الكثير من البيروقراطية ما يؤخر العمل كثيرًا، وقد ظهر الامر في الازمة التي مررنا بها، وكان بالامكان تفاديها لو تم اتخاذ الديزل الموجود في المنشآت "بفتحة الحنفية"، خصوصًا انني كنت اقترحت طريقتين مختلفتين لتزويد المعامل في الديزل الاولى عبر الجيش والمخزون الموجود لديه والثانية عبر المنشآت كإعارة وتعددت الآليات الادارية، ولكن الهدف كان واحدًا".
وأشار إلى أنه "في موضوع تجديد الالتزام العراقي، فان العراق قيادةً وشعبًا يؤكد وقوفه الى جانب لبنان وإعادة التزامهم بتزويد لبنان بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك الالتزام بزيادة الكميات خلال هذا الشهر ليصبح 125 الف طن بدلًا من 100 الف طن ويفترض تحميلها من العراق في السادس والعشرين من الشهر الحالي. كذلك نحن بصدد تنفيذ اتفاقية تبادل "كرود اويل" من العراق والذي من خلالها نستحصل على زيادة الكمية والعراق اكد التزامه بذلك، وامس اجريت اتصالًا مع الوزير حيان عبد الغني ومع رئاسة الحكومة العراقية وهم لديهم الرغبة بالسرعة في تنفيذ هذا الموضوع كي يكون لدينا عدة مصادر للفيول، وليس مصدرًا واحدًا".
وأوضح أن "ما حصل معنا استراتيجيًا خلال هذه الازمة منبثق عن اعتمادنا على مصدر واحد، بينما الاتكال على عدة مصادر هو الافضل، ونحن لدينا الاستعداد منذ فترة للاستحصال على "سبوت كارغو"، وتحدثنا في السابق ان العراقيين قد ينزعجون من هذا الموضوع وكان المدير العام للكهرباء طلب تغطية من الرئيس ميقاتي بقرار خطي، ولكن على العكس من ذلك كي يكون لدينا مصدر آخر لاستيراد الفيول حتى لا نقع بالعتمة، علمًا اننا أجرينا المناقصة في حزيران وتم تلزيمها مؤقتًا في اوائل تموز، وانتظرنا اكثر من عشرة ايام للتلزيم النهائي كي تكون شركة الكهرباء مستعدة لاستلام البضاعة ولكنها ربطت قرارها بمجلس الوزراء او بقرار مكتوب من الحكومة ما ادى الى تأخر الموضوع".
وشدد على أن "المهم اليوم هو بروز دور الجزائر في معركة الصمود، وأصدقاء لبنان يبرزون اليوم حيث تبين اننا نستطيع الاتكال على العراق والجزائر، وبالتالي نحن نتفق مع الجزائريين على ضوابط ومعايير هذه الهبة أي الكمية والنوعية، فنحن الان بحاجة الى نوعين من ناحية الغاز اويل لدير عمار والزهراني، ومن ناحية ثانية نحن بحاجة إلى الفيول اويل "غريد ب" لمعملي الزوق والجية."
وقال ان "الرئيس الجزائري عندما وجد ان لبنان دخل في أزمة رفع الصوت واعطى توجيهاته ليقف الجزائر مع لبنان، وكيف لا والجزائر يعلمنا معنى المقاومة والصمود والوجود بحرية، وهذا ما تمثله بالنسبة لنا الهبة الجزائرية، ونأمل ان تكون فاتحة يعاد تمتينها وبخاصة في مجال الطاقة ومجالات اخرى، كما علينا الا ننسى ان الجزائر هي التي تعطي الغاز الى معظم الدول الأوروبية. فإذا استطعنا الحصول على جزء بسيط منها نستطيع تخفيض كلفة الكهرباء عنا، هذا الامر بحاجة لوقت لكنه يفتح الباب للتعاون مع الجزائر في الكثير من المجالات في المستقبل".
واضاف: "اما بالنسبة لاعادة التغذية للكهرباء بشكل متدرج، فاليوم لدينا 200 ميغاوات من مخزون الديزل الذي تم أخذه من المنشآت بطريقة الإعارة وهذا سيستمر معنا حتى نهاية الاسبوع، واذا تمت الحاجة الى اكثر من ذلك فيمكن عندها "فتح الحنفية "، وشركة الكهرباء يمكنها اعادة هذه الكميات، ومن المتوقع ان يكون تم فتح الاعتماد من قبل مصرف لبنان ومن شركة كهرباء لبنان وبالتالي ليس هناك اي عوائق ويمكن تعبئة "سبوت كارغو" التي سيتم تعبئتها في مصر وستكون متوفرة في 26 آب في لبنان، وعندها ترتفع التغذية تدريجيا الى 600 ميغاوات، وهذا ما كان متوفرًا لدينا في السابق في ظل استقرار نسبي للطاقة اي بحدود 5 الى 6 ساعات".
وأشار إلى أن "التحسن سيكون جذريًا ابتداءً من اول الاسبوع المقبل، بالإضافة إلى ذلك قريبًا وفي فصل الخريف وما يتعلق بمعملي الزوق والجية اللذين يستطيعان تأمين 200 ميغاوات سيتم تشغيلهما بحسب قرار مجلس الادارة الذي وافقنا عليه والذي تأخر. يمكن لهذين المعملين ان يعطيا كهرباء بكمية 200 ميغاوات زيادة عن 600 وعندها يمكننا ان نصل الى 800 ميغاوت. اما بالنسبة للمجموعة الرابعة في دير عمار وفي الزهراني يمكن ان تزيد هذه المجموعة 200 ميغاوات لنصل الى 1000 ميغاوات اذا تم تزويدها بالفيول وهذا هو طموحنا من الاساس، ونتمنى ان يزيد التعاون لصالح تحقيق الأهداف وهي زيادة التغذية واستمراريتها وتنويع المصادر".
واستقبل رئيس الحكومة سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري في زيارة وداعية.
واستقبل رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي يرافقه رئيس صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية الدكتور ربيع مكوك.
وبعد اللقاء، قال الحشيمي: "اكدنا للرئيس ميقاتي اهمية التضامن والتعاضد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وشددنا على أن المواقف المتشنجة لا تخدم الوطن في هذه المرحلة، واثنينا على قرار مجلس الوزراء بتطويع 1500 عنصر لصالح الجيش، كما كانت مناسبة عرضنا اوضاع الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد."
كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة.
أخبار لبنان
الطاقة
تطورات
الكهرباء
والتقى
وشخصيات
التالي
العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-29
وزير الخارجية المِصريّ في اتصالين مع ميقاتي وبو حبيب: مصر متضامنة مع دولة لبنان الشقيقة
أخبار لبنان
2024-07-29
وزير الخارجية المِصريّ في اتصالين مع ميقاتي وبو حبيب: مصر متضامنة مع دولة لبنان الشقيقة
0
أخبار لبنان
10:46
وزير الطاقة تلقى اتصالاً من نظيره الجزائري
أخبار لبنان
10:46
وزير الطاقة تلقى اتصالاً من نظيره الجزائري
0
أخبار لبنان
2024-08-17
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
أخبار لبنان
2024-08-17
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
0
أخبار لبنان
2024-08-17
ميقاتي إتصل بوزير خارجية بريطانيا: للضغط على الاسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات
أخبار لبنان
2024-08-17
ميقاتي إتصل بوزير خارجية بريطانيا: للضغط على الاسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:42
تدابير سير لمدة شهرين على الأوتوستراد الممتد من مستديرة كفررمان حتى جسر الزهراني
أمن وقضاء
08:42
تدابير سير لمدة شهرين على الأوتوستراد الممتد من مستديرة كفررمان حتى جسر الزهراني
0
أخبار لبنان
07:08
العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود
أخبار لبنان
07:08
العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود
0
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
0
أخبار دولية
06:23
مجموعة لوفتهانزا الألمانية مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددًا
أخبار دولية
06:23
مجموعة لوفتهانزا الألمانية مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12
ثورة في علاج السكري: "الأنسولين الذكي" قد يغير حياة المرضى وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12
ثورة في علاج السكري: "الأنسولين الذكي" قد يغير حياة المرضى وهذه التفاصيل
0
عالم الطبخ
11:00
إلى محبي سمك الأجاج... تعلّموا طريقة تحضير هذا الطبق المميز مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:00
إلى محبي سمك الأجاج... تعلّموا طريقة تحضير هذا الطبق المميز مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
منوعات
2024-06-28
بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ... هل تعافت الأميرة آن من حالتها الصحية؟
منوعات
2024-06-28
بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ... هل تعافت الأميرة آن من حالتها الصحية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:47
بلينكن يستكمل لقاءاته في اسرائيل... وهذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
07:47
بلينكن يستكمل لقاءاته في اسرائيل... وهذا ما في التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:55
بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان
أخبار لبنان
16:55
بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:24
عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا
تقارير نشرة الاخبار
15:24
عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا
0
أمن وقضاء
14:20
إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)
أمن وقضاء
14:20
إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إدمان عالمي على الفحم الملوث
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إدمان عالمي على الفحم الملوث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساحر النساء الفرنسي آلان دولون بطل لا يموت
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساحر النساء الفرنسي آلان دولون بطل لا يموت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال الخليج نحو الاستثمارات بقواعد جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال الخليج نحو الاستثمارات بقواعد جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتوسع وكذلك أنابيب الغاز بين موسكو وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتوسع وكذلك أنابيب الغاز بين موسكو وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:20
إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)
أمن وقضاء
14:20
إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)
2
أخبار لبنان
09:30
الجزائر: سيتمّ تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة
أخبار لبنان
09:30
الجزائر: سيتمّ تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة
3
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
4
أمن وقضاء
15:09
توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار
أمن وقضاء
15:09
توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار
5
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
6
أخبار دولية
00:50
قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص
أخبار دولية
00:50
قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص
7
تقارير نشرة الاخبار
15:24
عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا
تقارير نشرة الاخبار
15:24
عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا
8
موضة وجمال
12:25
بطريقة مميزة وملفتة... هكذا احتفلت بقرزلا بتتويج ندى كوسا ملكة على عرش الجمال (صورة)
موضة وجمال
12:25
بطريقة مميزة وملفتة... هكذا احتفلت بقرزلا بتتويج ندى كوسا ملكة على عرش الجمال (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More