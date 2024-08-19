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العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود

أخبار لبنان
2024-08-19 | 07:08
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العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود
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العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود

نفى المتحدث الرسميّ باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود.

وأوضح أنّ التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن. 

وقال العوادي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إنّ العراق ملتزم بالاتفاق، الذي وقع بين بغداد وبيروت، "والأهم والأصدق هو الالتزام الاخويّ والقوميّ والإنسانيّ من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه اشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

وأكد أنّ الشحنة الجديدة ستحمل خلال الايام المقبلة.
 
أما رئيس الوزراء العراقي فبلّغ من جهته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته إلى بغداد، أن العراق سيستمر بإرسال شحنات الوقود، بل ان العراق مستعد لزيادتها إذا اقتضت الحاجة.

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