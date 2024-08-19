الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده "خلال القتال" في منطقة شمال إسرائيل



أعلن الجيش الاسرائيلي الإثنين مقتل أحد جنوده "خلال القتال" في منطقة شمال إسرائيل، في ظل تبادل إطلاق النار مع حزب الله منذ أشهر عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول.



ومع مقتل الجندي، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ تشرين الأول في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل إلى 23، بالإضافة إلى 26 مدنيا قتلوا بحسب السلطات الإسرائيلية، بصواريخ وقذائف أطلقها حزب الله من لبنان.