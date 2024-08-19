مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستستقبل نهار الثلثاء الواقع في 20 آب 2024، معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا (لا تقبل المراجعات)، وستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة العشرين من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



ايضا، ستستقبل أمانة السجل العقاري في الشوف نهار الثلثاء الواقع في 20 آب 2024، معاملات جديدة لعمليات فك التأمين ومعاملات الانتقال بالوفاة حصرا (لا تقبل المراجعات)، وستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).



- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).



- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).



- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلثاء الواقع في 20 آب 2024 بتسليم الدفعة الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).



- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستستقبل نهار الاربعاء الواقع في 21 آب 2024، معاملات جديدة".



وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



وحدّدت المديريّة، أماكن استلام الطوابع كالآتي:



- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).



- محتسبية جونية (أماناتا السجل العقاري في جونية – جبيل)".



وأشارت إلى أنّ "مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل، يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".