"اوجيرو": عطل كهربائي في سنترال بير حسن

اعلنت "اوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس"، عن "عطل كهربائي في سنترال بير حسن مّا أدى إلى توقف بعض خدماتها ضمن المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وباشرت الفرق الفنية العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.