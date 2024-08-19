إدخال مواطن إلى المستشفى نتيجة مضاعفات تنشق الفوسفور في الخيام

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "مواطنا ادخل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة مضاعفات صحية خطرة نتجت عن تنشقه الفوسفور الذي اطلقه العدو الإسرائيلي قبل أربعة أيام على بلدة الخيام".