اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع أدت في محصلة أولية إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم ستة مواطنين لبنانيين وطفلة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات، وفتاة سورية تبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وقد عولجوا جميعا في الطوارئ".