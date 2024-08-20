أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال بتغرين

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "عطلا طرأ على سنترال بتغرين بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".