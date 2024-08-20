رازي الحاج للـLBCI: لن نقبل بأن نسرق ما تبقى من أموال للمودعين لتسديد فشل الكهرباء

أكد النائب رازي الحاج انه "يجب على القطاع الخاص استلام ملف الكهرباء".



ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI الى ان "الكهرباء اولوية ولن نسمح لأحد بتمييع الموضوع".



وقال " الاموال التي سندفعها الى الجانب العراقي لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان تحمّلها، ولن نقبل ان تدفع من الاحتياطي ولن نقبل بأن نسرق ما تبقى من أموال المودعين لتسديد فشل الكهرباء".



واضاف "ألا مشكلة في القوانين، بل المشكلة في تطبيق القوانين".



واعتبر ان "المشكلة أن الجباية ضعيفة ويتم انتاج طاقة يهدر منها نسبة 40%، والـ60% التي تصل يتم جباية أقل من نصفها".



وطالب بالتعامل بطريقة جديدة مع ملف الكهرباء، يكون عنوانها "قطاع خاص ولامركزية".