مركز عمليات طوارئ الصحة في حصيلة نهائية لغارات البقاع: أحد عشر جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة نهائية لغارات العدو الإسرائيلي مساء أمس على البقاع حيث ارتفع عدد الجرحى إلى أحد عشر شخصا.



وعولجوا جميعهم في الطوارئ.