الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"طفح الكيل"... جعجع: للانتقال إلى حلّ جذري لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها
أخبار لبنان
2024-08-20 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"طفح الكيل"... جعجع: للانتقال إلى حلّ جذري لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "مجددًا، يُلهينا وزير الطاقة والمياه، حيث لا طاقة ولا مياه، بخبر عن فيول من دولة الجزائر، وبخبر آخر عن فيول من دولة العراق، واهمًا اللبنانيّين بأنّ الحل لأزمة انقطاع الكهرباء سيأتي من الدولتين الشقيقتين مشكورتين، في حين أنّ الشعب اللبناني، الذي تتواصل معاناته منذ 15 عاما، شَهِدَ على وعود كثيرة مماثلة، وعلى هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع من دون نتيجة".
وقال جعجع في بيان: "كم من وعود أُطلقت، وكم من البواخر المحمّلة بالفيول استُجلبت، وكم من المؤتمرات عُقدت، وكم من الأموال هُدرت، وذلك كله لم يُنتج سوى واقع واحد وهو انهيار القطاع، وعتمة ما بعدها عتمة، ومعاناة متواصلة لجميع اللبنانيّين".
وأضاف: "لقد طفح الكيل من مجمل هذا المسار المأسوي. فالمطلوب الانتقال فورًا إلى حلّ جذري، لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها، كما في أكثرية دول العالم المتحضّر، وأي مماطلة أو تأخير، لن يُشكّل سوى مزيد من إغراق اللبنانيّين بالعتمة والعجز والعذابات".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
جعجع
الكهرباء
القطاع الخاص
التالي
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
القاصر علي فرحات غادر منزل ذويه ولم يعُد...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:25
جعجع شدد وافرام على أن الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والبيع
أخبار لبنان
01:25
جعجع شدد وافرام على أن الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والبيع
0
أخبار لبنان
03:19
رازي الحاج للـLBCI: لن نقبل بأن نسرق ما تبقى من أموال للمودعين لتسديد فشل الكهرباء
أخبار لبنان
03:19
رازي الحاج للـLBCI: لن نقبل بأن نسرق ما تبقى من أموال للمودعين لتسديد فشل الكهرباء
0
صحف اليوم
01:07
خبير معني بملف الكهرباء لـ"الأنباء": هذه أسباب الأزمة
صحف اليوم
01:07
خبير معني بملف الكهرباء لـ"الأنباء": هذه أسباب الأزمة
0
أخبار دولية
16:48
زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في مصر
أخبار دولية
16:48
زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في مصر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:40
حمية: التوجيهات أعطيت للمباشرة بإعداد مشروع تخطيط الأوتوستراد البحري للربط بين محافظتي طرابلس وعكار
أخبار لبنان
08:40
حمية: التوجيهات أعطيت للمباشرة بإعداد مشروع تخطيط الأوتوستراد البحري للربط بين محافظتي طرابلس وعكار
0
أخبار لبنان
07:44
وزير الخارجية الجزائري: الجزائر تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه
أخبار لبنان
07:44
وزير الخارجية الجزائري: الجزائر تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه
0
اقتصاد
07:07
بعد نشر مؤسسة ستندرز آند بورز S&P تقريرها...وزارة المالية توضح
اقتصاد
07:07
بعد نشر مؤسسة ستندرز آند بورز S&P تقريرها...وزارة المالية توضح
0
أخبار لبنان
06:38
ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد
أخبار لبنان
06:38
ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-08-17
مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2024-08-17
مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
0
أخبار دولية
2024-07-25
نتنياهو مستمرّ بالحرب.. اليكم الوضع على جبهتي غزة ولبنان
أخبار دولية
2024-07-25
نتنياهو مستمرّ بالحرب.. اليكم الوضع على جبهتي غزة ولبنان
0
آخر الأخبار
08:16
القناة ١٢ الإسرائيلية عن نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب
آخر الأخبار
08:16
القناة ١٢ الإسرائيلية عن نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب
0
فنّ
2024-08-19
بعد نجاح "ما في ليل"... ناصيف زيتون يروّج لديو غنائي جديد بأسلوب عفوي! (فيديو)
فنّ
2024-08-19
بعد نجاح "ما في ليل"... ناصيف زيتون يروّج لديو غنائي جديد بأسلوب عفوي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"
أخبار دولية
07:58
بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"
0
أخبار لبنان
06:30
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
أخبار لبنان
06:30
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
0
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
0
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
2
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
3
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
4
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
5
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
6
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
7
صحف اليوم
23:56
قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)
صحف اليوم
23:56
قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)
8
صحف اليوم
01:07
خبير معني بملف الكهرباء لـ"الأنباء": هذه أسباب الأزمة
صحف اليوم
01:07
خبير معني بملف الكهرباء لـ"الأنباء": هذه أسباب الأزمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More