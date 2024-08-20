مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأجواء عمل القوى الأمنية وإهتمامها بالمناطق التي يحصل فيها النزوح "حيث يجب أن تبقى الدولة وأجهزتها موجودة الى جانب المواطنين الصامدين والنازحين خصوصا النازحين الذين أغلبهم لا زا لوا في مناطق الجنوب".