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وزير الخارجية الجزائري: الجزائر تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه
أخبار لبنان
2024-08-20 | 07:44
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وزير الخارجية الجزائري: الجزائر تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه
شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على أن بلاده لا ترغب في أن ترى لبنان في ظلام دامس، مؤكدا أن الجزائر تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه.
وأكد عطاف، في اتصال هاتفي بنظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، استعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم لدعم لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن.
أما بو حبيب، فنقل بدوره لوزير الخارجية الجزائري تأثر اللبنانيين وامتنانهم لخطوة الجزائر.
كما شكره على الدعم الكبير الذي تبديه الجزائر للبنان ومساندتها الدائمة له في كل الظروف الصعبة التي يواجهها، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما في الامم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القضايا التي تهمّ البلدين.
أخبار لبنان
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
الفيول الجزائري
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