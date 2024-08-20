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حمية: التوجيهات أعطيت للمباشرة بإعداد مشروع تخطيط الأوتوستراد البحري للربط بين محافظتي طرابلس وعكار
أخبار لبنان
2024-08-20 | 08:40
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حمية: التوجيهات أعطيت للمباشرة بإعداد مشروع تخطيط الأوتوستراد البحري للربط بين محافظتي طرابلس وعكار
بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، في أخر المستجدات وفي مشاريع إنمائية تعنى بها الوزارة في الشمال، ولاسيما النقاش في مشروع تخطيط الأوتوستراد البحري الذي يربط محافظة طرابلس بمحافظة عكار.
وأعطى حمية التوجيهات للمعنيين في الوزارة " بضرورة بدء العمل على إعداد مشروع مرسوم التخطيط ، وتحديد جدول الكميات اللازمة ، وليصار لاحقاً إلى عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للأصول المرعية الإجراء "
وشكر عطية بدوره " لوزير الاشغال التجاوب السريع للعمل على وضع اللبنات الأولى لإنجاز المشروع "، مشيراً في هذا السياق إلى أن " إنجاز هذا المشروع ، له أثر حيوي ، على الصعد كافة بالنسبة لمحافظتي طرابلس وعكار ، وكذلك الشمال عموما".
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