مخزومي: حقيقة شركة "أوبتيموم إنفست"... للكشف أمام اللبنانيين حقيقة ما جرى وأين ذهبت مليارات الشركة؟

حقيقة شركة أوبتيموم إنفست.. على ميقاتي ومصرف لبنان أن يكشفوا أمام اللبنانيين حقيقة ما جرى.. وأين ذهبت مليارات الشركة؟
لمّا كنت قد توجهت في 2 نيسان 2024 بسؤال إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان، بعد كشف تقرير "ألفاريز أند مارسال" عن إجراء عمليتين مشبوهتين… pic.twitter.com/uFIPPjTMqR
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 20, 2024
حقيقة شركة أوبتيموم إنفست.. على ميقاتي ومصرف لبنان أن يكشفوا أمام اللبنانيين حقيقة ما جرى.. وأين ذهبت مليارات الشركة؟
لمّا كنت قد توجهت في 2 نيسان 2024 بسؤال إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان، بعد كشف تقرير "ألفاريز أند مارسال" عن إجراء عمليتين مشبوهتين… pic.twitter.com/uFIPPjTMqR