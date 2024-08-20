رسالة من "المقاومة الفلسطينية" إلى الإسلامية في لبنان: حان اليوم العمل على زوال إسرائيل من الوجود

عمّم الاعلام الحربيّ في "حزب الله"، رسالة موجهة من "المقاومة الفلسطينية" إلى "المقاومة الاسلامية" في لبنان.

واعتبرت المقاومة الفلسطينية، في الرسالة، أنّ إسرائيل “تقف على أطراف أصابعها” ويتملكها الخوف والانتظار المؤلم المكلف - للأيام والليالي والميدان.



وأوضحت أنّ إسرائيل أخطأت في تقديراتها وحساباتها.

وقالت: “نحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة، وسنرى بأسكم وجهادكم نافذًا بحول الله، أنتم وبقية إخواننا في محور المقاومة من إيران الإسلامية إلى سوريا العروبة، إلى العراق الأبي، وصولًا إلى اليمن العزيز الذي حفر في التاريخ الإسلاميّ والعروبيّ بالدم والبارود أروع معاني الانتماء لفلسطين وقضيتها.”

وأضافت: “حان اليوم أيها الأبطال المجاهدون، التقدم نحو فتح باب خيبر من جديد، والعمل على زوال إسرائيل من الوجود.”