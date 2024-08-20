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الأبيض يواصل عقد الاجتماعات الهادفة إلى رفع جهوزية القطاع الصحي في حال توسّع العدوان الإسرائيلي
أخبار لبنان
2024-08-20 | 12:16
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الأبيض يواصل عقد الاجتماعات الهادفة إلى رفع جهوزية القطاع الصحي في حال توسّع العدوان الإسرائيلي
واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض عقد الاجتماعات الهادفة إلى رفع جهوزية القطاع الصحي في حال توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتقى لهذه الغاية خلية الأزمة الصحية في صيدا وأكثر من عشرين جمعية صحية محلية ودولية معنية بتقديم الخدمات للنازحين على الأراضي اللبنانية كافة.
وشدد الأبيض على "أهمية التنسيق والتشبيك وتبادل المعلومات بين الجمعيات وخلايا الأزمات في المناطق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، ضمانا لحسن استخدام الموارد وتوزيع المهمات بحسب الحاجات المطلوبة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة جرحى الحرب".
ولفت وزير الصحة العامة إلى "ضرورة تلبية الخدمات الصحية للنازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم من خلال مراكز الرعاية والعيادات النقالة"، مشددا على التشبيك في هذا المجال بين خلية الأزمة والوزارة.
كما توقف أمام أهمية الترصد الوبائي في التجمعات تحسبا لانتشار الأمراض المعدية بين النازحين.
وذكّر بالخط الساخن المخصص لخدمة اللبنانيين النازحين قسرا 1787 والذي يمكنهم من خلاله الاستفسار عن آلية أي خدمة يحتاجون إليها.
أخبار لبنان
فراس الأبيض
القطاع الصحي
العدوان الإسرائيلي
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