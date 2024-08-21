"المقاومة الإسلامية" نعت 4 شهداء

نعت "المقاومة الإسلامية" 4 شهداء لها وهم:



- الشهيد رائد علي خطاب "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.



- الشهيد زياد محمد قشمر "ذو الفقار" مواليد عام 1994 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان. - الشهيد زياد محمد قشمر "ذو الفقار" مواليد عام 1994 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان.



- الشهيد علي أحمد دقماق "يوسف ناجي" مواليد عام 1999 من مدينة النبطية في جنوب لبنان. - الشهيد علي أحمد دقماق "يوسف ناجي" مواليد عام 1999 من مدينة النبطية في جنوب لبنان.