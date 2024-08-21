مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيدان لبناني وسوري في بيت ليف والوزاني صباحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد مواطن لبناني.



كذلك، أدى القصف الاسرائيلي المعادي على بلدة الوزاني إلى استشهاد شاب سوري، بحسب البيان.

ورداً على ‌‏الاعتداءات، استهدفت المقاومة الإسلامية هدفاً في موقع حدب يارون بمحلّقة انقضاضية واصابته إصابة مباشرة.