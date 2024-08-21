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السفير السعودي يزورالعلامة علي الأمين
أخبار لبنان
2024-08-21 | 04:50
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السفير السعودي يزورالعلامة علي الأمين
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، الدكتور وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، عضو مجلس حكماء المسلمين، العلامة السيد علي الأمين، في مقره في منطقة الحازمية.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية،ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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