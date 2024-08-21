الشهيد خليل المقدح...يعمل في الجناح العسكري في كتائب شهداء الأقصى

استهدفت غارة اسرائيلية ، سيارة في صيدا، استشهد فيها الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق قائد كتائب شهداء الاقصى في لبنان منير المقدح.



وأكد منير المقدح في حديث للميادين، أن المستهدف هو شقيقه، وقال: "الاغتيالات تزيدنا قوة وهذه الشهادة وسام شرف ، والمقاومة لا تزال صلبة".



يذكر أن خليل المقدح هو عميد في حركة فتح ويعمل في الجناح العسكري في كتائب شهداء الأقصى، كما ذكرت قناة الميادين.



أما منير المقدح فهو متهم الإنخراط في عمليات تهريب اسلحة إلى الضفة الغربية بالتعاون مع حزب الله والإيرانيين.