الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع في السراي بحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان
أخبار لبنان
2024-08-21 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اجتماع في السراي بحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي اليوم ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وبعد الاجتماع، أعلن فياض أن الاجتماع خصّص لبحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان.
وقال: "كما هو معلوم كان هناك سلفة خزينة بقيمة 6800 مليار ليرة ولم يدفع منها سوى ألف مليار ونعمل على صياغة حل للمبلغ المتبقي لكي يتم دفعها بأسرع وقت ممكن. وبطلب من الرئيس ميقاتي، سيتم إرسال إشعارات من شركة كهرباء لبنان مباشرة لوزارة المالية وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للشركة أن تفي جزءا من مستحقات العراق وهو الجزء الذي تم التوافق عليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يجب على الشركة ان تسددها. هناك مليون ونصف مليون طن وشركة الكهرباء مستعدة لتسديد ثمن نصف مليون طن بالليرة اللبنانية ليدخل في حساب دولة العراق لدى المصرف المركزي".
وأضاف فياض: "من ناحية ثانية، فإن هذه الاستحقاقات متراكمة على المؤسسات والإدارات العامة من شهر تشرين الثاني من العام 2022 وحتى نهاية حزيران 2023، وتبقى الاستحقاقات المتوجبة من أول تموز 2023 حتى نهاية شهر تموز 2024، وسنطلب من كهرباء لبنان ان تسرع في اصدار الإشعارات للمؤسسات والإدارات العامة، خصوصا كبار المستهلكين منها، والذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من فواتير الكهرباء واستهلاكها وإرسالها بسرعة وطلب تنفيذها من قبل هذه المؤسسات والإدارات، خصوصا أنه في موازنة العام الحالي هناك 100 مليون دولار موجودة في حسابات هذه المؤسسات لكي يتم دفع فواتير الكهرباء من قبلها، وهذا الأمر يؤمن 100 مليون دولار للكهرباء لكي يمكنها دفعها في حساب دولة العراق".
وأشار الى أن "هناك 50 مليون دولار و100 مليون دولار أي ما يساوي حوالي 150 مليون دولار تدخل إلى حساب شركة الكهرباء وبالتالي الى حساب دولة العراق، والانعكاس الإيجابي لذلك هو تسهيل التبادل العراقي مع لبنان كي لا تكون هناك أي شوائب في هذا الموضوع".
أخبار لبنان
السراي
وليد فياض
كهرباء لبنان
مستحقات
التالي
الأبيض جال في الشمال للاطلاع على جهوزية القطاع الصحي: الوزارة ستقوم بواجباتها من تغطية مادية
جعجع عن ملف الكهرباء: "الجمهورية القوية" في طور طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لتحديد المسؤوليات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:13
القاضي جمال الحجار يستمع الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
أمن وقضاء
07:13
القاضي جمال الحجار يستمع الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار لبنان
2024-08-20
ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد
أخبار لبنان
2024-08-20
ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد
0
آخر الأخبار
2024-08-18
السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي تنعى الشهيد فادي قاسم كنعان "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-08-18
السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي تنعى الشهيد فادي قاسم كنعان "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2024-08-18
كهرباء لبنان: قمنا بجميع الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة منذ شهرين
أخبار لبنان
2024-08-18
كهرباء لبنان: قمنا بجميع الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة منذ شهرين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:13
القاضي جمال الحجار يستمع الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
أمن وقضاء
07:13
القاضي جمال الحجار يستمع الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
0
أمن وقضاء
06:57
فصيلة زقاق البلاط تحرّر طفلاً حجزه والده في مرآب في شارع كليمنصو وتعيده إلى والدته
أمن وقضاء
06:57
فصيلة زقاق البلاط تحرّر طفلاً حجزه والده في مرآب في شارع كليمنصو وتعيده إلى والدته
0
أخبار لبنان
06:44
بو حبيب: لضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما
أخبار لبنان
06:44
بو حبيب: لضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما
0
أخبار لبنان
06:30
فياض يبحث مع السفير الجزائري تفاصيل هبة الفيول اويل
أخبار لبنان
06:30
فياض يبحث مع السفير الجزائري تفاصيل هبة الفيول اويل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:13
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيدان لبناني وسوري في بيت ليف والوزاني صباحا
أخبار لبنان
02:13
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيدان لبناني وسوري في بيت ليف والوزاني صباحا
0
منوعات
2024-08-17
لدغة عنكبوت أودت بحياة شاب عشريني وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-08-17
لدغة عنكبوت أودت بحياة شاب عشريني وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
01:35
مسيّرة استهدفت سيارة في بيت ليف
آخر الأخبار
01:35
مسيّرة استهدفت سيارة في بيت ليف
0
أخبار دولية
2024-08-20
أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
2024-08-20
أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:32
بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:32
بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
0
أخبار دولية
14:47
كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا
أخبار دولية
14:47
كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو
تقارير نشرة الاخبار
13:37
احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
2
خبر عاجل
04:58
3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح
خبر عاجل
04:58
3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح
3
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
4
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
5
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
6
خبر عاجل
00:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر
خبر عاجل
00:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر
7
فنّ
10:20
"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)
فنّ
10:20
"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)
8
أمن وقضاء
04:19
استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)
أمن وقضاء
04:19
استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More