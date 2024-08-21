وزير الأشغال يطلق أعمال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أعمال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل، وذلك في منطقة نهر إبراهيم.



وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لجولاته السابقة التي شملت مناطق أخرى، مثل البقاع والجنوب، حيث يجري العمل على تحسين البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية لتعزيز سلامة الطرقات وتسهيل حركة المرور.