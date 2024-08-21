فياض يبحث مع السفير الجزائري تفاصيل هبة الفيول اويل

بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي تفاصيل هبة الفيول اويل التي اعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها ، بناء على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون ، لمساعدة لبنان في تخطي ازمة العتمة الشاملة.



وقد شكر الوزير فياض السفير بلباقي عى مبادرة الجزائر، مثمناً وقوفها الدائم الى جانب لبنان في مختلف المجالات ، وتم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد كمية الهبة وموعد وصولها.