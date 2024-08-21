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بو حبيب: لضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما
أخبار لبنان
2024-08-21 | 06:44
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بو حبيب: لضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما
عرض وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع رئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان اللواء باتريك غوشا، الأوضاع المتوترة في لبنان والمنطقة في ظل استمرار اسرائيل في عدوانها وتصعيدها وعرقلتها مساعي التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.
وشدد بو حبيب على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما، ودان الاستهدافات الاسرائيلية لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، آملا أن تـصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجدل شمس لتبيان حقيقة ما جرى وسحب ذريعة حق الدفاع عن النفس التي اعتمدتها اسرائيل لشنّ اعتدائها على الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 30 تموز 2024.
من جهته، حذر اللواء غوشا من خطر التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل، مؤكدا أن الـ UNTSO تقوم بدورها وتراقب الحدود من الجهتين.
هذا واستقبل وزير الخارجية سفير بنغلادش لدى لبنان جافد تانفير خان الذي وضعه في صورة التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها بنغلادش بعد الاحتجاجات الشعبية التي أدت الى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة السيد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وتمنى بو حبيب لبنغلادش الهدوء والاستقرار ولحكومتها الانتقالية النجاح في مهمتها بتحقيق الرفاه والازدهار في البلاد، مؤكدا حرص لبنان على تمتين العلاقات وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.
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