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الصايغ: لفتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطاري حامات ورياق

أخبار لبنان
2024-08-21 | 07:29
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الصايغ: لفتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطاري حامات ورياق
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الصايغ: لفتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطاري حامات ورياق

عقد النائب الدكتور سليم الصايغ مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب بعنوان: "سؤال إلى الحكومة في موضوع المطار البديل"، معتبرا أن أفضل الممكن هو فتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطار حامات فور الانتهاء من التشريع والدراسات وكذلك الأمر بالنسبة لمطار رياق.

وأعلن الصايغ أنه سيتم تقديم إقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة للإسراع بالدراسة الضرورية ضمن ثلاثة أشهر لإلزام الحكومة بالبدء بالتنفيذ، لافتا الى أن هذه مقاربة تشريعية بديهية وتعبر عن اقل الايمان وستوقع عليها ككتلة الكتائب اللبنانية.

وأعرب عن التوجس من توسعة الحرب والتي قد تحصل قبل أن تتمكن دورة العمل النيابي من الاكتمال فتمدد المهلة عمليا" إلى اشهر طويلة في وقت المطلوب المبادرة عمليا" الآن من دون أي ابطاء، مشيرا الى أنه الى جانب المسار التشريعي لا بد من الإسراع في المسار التنفيذي حيث امكن ومن دون اي تسويف او تأخير. 

وقال: "لذلك عمدنا إلى تجزئة موضوع المطارات لمعالجة كل حالة على حدة: 

- أولا مطار القليعات: هو موضوع سؤالي إلى الحكومة اليوم. هذا المطار ليس بحاجة إلى أي قانون ويمكن الآن البدء بتنفيذ الأعمال الفورية لجعله قادرا" على إستقبال المسافرين فيما المعاينة الفنية له على الارض تؤكد أنه قادر على إستقبال أنواع عديدة من الطائرات السياحية. وهذا الأمر يتعلق بقرار وزير معلق لحجة فنية منها غياب برج المراقبة وهذة حجة لا تقوم لأن أبراج المراقبة تؤمن التغطية للقليعات من بيروت وقبرص وسوريا. 

ولفت الى أن "المطلوب من الحكومة اللبنانية إزالة حجة عدم الموافقة السورية على الطيران لأنها حجة غير صحيحة لا بل أن في فتح المطار مصلحة لسوريا. وكذلك إزالة حجة التمويل لأن الدولة مليئة عندما تتوفر الارادة السياسية. أما الحجة القانونية فهي غير موجودة وإن وجدت فلتجب الحكومة على سؤالي الموجه لها في هذا الخصوص. إذا هنا نطالب بتفعيل المسار التنفيذي عبر الحكومة من دون ابطاء". 

- ثانيا: مطار حامات مؤهل لإستقبال طائرات عسكرية وبعض الطائرات المدنية. فأكثر عمليات إخلاء الرعايا الأجانب من لبنان في حالة الحرب ستتم عبر هذا المطار مما يؤكد أهليته للعمل كمطار مدني. لقد تم وضع الدراسات اللازمة في عهد وزير الدفاع إلياس بو صعب وجرى تسليمه إياها في حينها، والمطلوب اليوم إزالة كل المعوقات القانونية في مجلس النواب والحكومة والشروط التنفيذية لإعتماد هذا المطار . 

وأهاب الصايغ بمجلس النواب والحكومة الإسراع بالانتقال من التشريع والدراسة إلى التنفيذ لما لهذا المطار من أهمية وطنية ومناطقية. هنا سنعمل ضمن المسار التشريعي ضمن مهل واضحة لوضع القانون اللازم لاعتماد مطار حامات مطارا وطنيا ودوليا. 

- ثالثا مطار رياق العسكري: لا بد من إعداد الدارسات اللازمة لتحويل هذا المطار إلى مطار مختلط عسكري مدني ضمن المخطط العام للنقل الجوي في لبنان. وسيتبع مطار القابعات مسار مطار حامات. 

ورأى ان أفضل الممكن هو فتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطار حامات فور الانتهاء من التشريع والدراسات وكذلك الأمر بالنسبة لمطار رياق. 

وقال: "من هنا، يأتي سؤالي إلى الحكومة لتأكيد متانة وموضوعية مقاربتنا لموضوع المطار البديل في القليعات تمهيدا" لفتحه فورا".

وأضاف: "بناءً على ما تقدّم عرضه، نوجّه ـ بولايتنا الشعبية ـ هذا السؤال النيابي الموجّه في إطار الرقابة البرلمانية، وننتظر من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأشغال العامة والنقل، أجوبةً على الأسئلة التالية: 

1. ما هي الموانع القانونية التي تحول دون إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض ـ القليعات بعدما تمّ افتتاحه وتشغيله لنقل الركاب من قبل طيران الشرق الأوسط؟
2. هل صدر أي قرار يحدّ من صلاحية الناقل الوطني طيران الشرق الأوسط من إستخدام هذا المطار داخل لبنان؟
3. ما هو موقف رئاسة الحكومة بالنسبة لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض الذي إستخدمته شركة طيران الشرق الأوسط سابقاً، بغياب أي قرار حكومي بإقفاله؟".

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